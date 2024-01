Studio Panebarco, la firma su ’Arf’

Il film di animazione ’Arf’, diretto dalla faentina Simona Cornacchia e da Anna Russo, prodotto da Genoma, esce in questi giorni nei cinema, in occasione della Giornata della Memoria. Alla pellicola ha collaborato lo Studio Panebarco di Ravenna. Il film sarà proiettato alle 18.30 al cinema Jolly di Ravenna, e sempre oggi e il 3 febbraio al cinema Gulliver di Alfonsine, con una proiezione unica alle 16. Un po’ di trama: Arf è un bambino, ma non sa parlare, abbaia. Però ha un ottimo fiuto e un carattere adorabile. Nato in un paese in guerra, è stato salvato da Bianca, una cagnolina che lo ha cresciuto nel branco di randagi che vive su una collina ai margini della città. La guerra però giunge anche in quel luogo magico, il branco è disperso in una retata e Arf portato in un campo di prigionia insieme ad altri bambini.