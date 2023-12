"Studio sporco. Tracciati 7 litri di ketamina"

Il Tanax - secondo quanto riferito dal brigadiere capo Tozzi, teste per l’accusa - "blocca la respirazione però non è indolore". Prima di usarlo, occorre dunque sedare e poi anestetizzare l’animale. E nell’unico registro stupefacenti trovato a Guerra, che copriva solo "dal febbraio 2019 al novembre del 2020" e che "non era compilato giorno per giorno", c’erano "oltre 7 litri di ketamina". Per alcune giornate, in agenda c’era "un simbolo particolare: una cappa cerchiata che abbiamo abbinato a ketamina. E poi “f“ e “sf“, cioè fattura e senza fattura ovvero comperato da altri canali". La difesa ha qui rilevato che proprio la ketamina, "trovata in quantità abbondanti", avrebbe potuto essere stata usata come anestetico.

Il teste ha quindi ricordato davanti al giudice Piervittorio Farinella che "in freezer erano state trovate 6 carcasse: 4 cani e 2 gatti". Tutto ciò nonostante poco tempo prima ci fosse stato lo scarico di 120 chili di animali inviati a termodistruzione: ovvero la produzione di animali morti, era molto elevata". Nei numeri, "420 chili nel 2019 e 200 chili nel 2020 mandati a termodistruzione. Ma sono state ricondotte a Guerra 19 boccette di Tanax "per un totale di 2.600 chili" di animali sopprimibili: allora "circa 2.000 chili non stati rintracciati". La difesa ha fatto qui notare che il bugiardino del Tanax indica anche una modalità di somministrazione intrapolmonare con quantità maggiore di prodotto: come dire che i calcoli a suo avviso sono errati.

L’ultimo affondo del teste è stato per l’ambulatorio: "Sporco ovunque, anche dal punto di vista olfattivo: tanfo, gatti liberi di circolare, strumenti chirurgici lasciati ovunque, peli a terra, cestino con aghi e pezzi di organi di animale; c’erano strumenti in una scatola di metallo pronti per essere bolliti: non c’era cioè autoclave. E c’erano pure farmaci scaduti".