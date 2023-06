Denunciò stupro in hotel di Ravenna, caso archiviato: "Ragazza non credibile"

Ravenna, 11 giugno 2023 – Il 29 novembre scorso la giovane aveva fatto chiamare la polizia per raccontare di essere stata stuprata in una delle stanze del Gran Hotel Mattei, alle porte del centro di Ravenna. Dalle indagini era poi emerso un episodio analogo accaduto alcune settimane prima – il 15 novembre – in un residence di Cesenatico. Sempre lo stesso il protagonista indicato dalla ragazza: un ultraquarantenne originario dell’est europeo ma residente a Ravenna. E quasi sempre accompagnato dallo stesso amico, un ravennate di qualche anno più grande di lui. Il tribunale di Forlì ha ora archiviato il fascicolo per violenza sessuale aperto in seguito alle parole della giovane – una neomaggiorenne forlivese – accogliendo la richiesta del pm Andrea Marchini. Quest’ultimo in particolare aveva ritenuto che “le dichiarazioni della persona offesa non superano il vaglio di credibilità” alla luce dei “numerosi elementi acquisti” dalla squadra Mobile ravennate e trasmessi in seconda battuta per competenza territoriale dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi ai colleghi di Forlì. Le indagini erano scattate quando poco prima delle 15 i poliziotti di una Volante avevano raggiunto la stanza dell’hotel ravennate dove si trovava la ragazza: lei era seduta a terra, in lacrime e in stato di agitazione tanto che quando gli agenti l’avevano aiutata a rialzarsi, si era messa a urlare. Aveva quindi raccontato di quel presunto stupro ribadendo tutto formalmente in una denuncia presentata il giorno dopo nei confronti del solo uomo di origine straniera, difeso dagli avvocati Silvia Brandolini e Paola Bellosi.

Dalle indagini è emerso che i tre si erano conosciuti in una sera dei primi di novembre nel contesto dei night. I due uomini in buona sostanza avevano promesso alla giovane un aiuto (le avevano indicato pure un avvocato del Foro di Ravenna) per “avviare una causa – ha sintetizzato il pm nella sua richiesta – contro una clinica” nella quale la ragazza era stata operata con risultati a suo avviso deludenti. Ed ecco allora il primo incontro a Cesenatico: sempre in una stanza dove lei era stata a suo dire costretta a subire dal primo uomo un rapporto sessuale.

Nonostante questa versione – ha annotato il pm –, “durante il tragitto di ritorno, i due avevano modo di parlar del più e del meno” e il giorno dopo si erano accordati per un primo incontro al Mattei, struttura nella quale si era verificato un rapporto di gruppo. Il pm ha ancora una volta analizzato le parole usate dalla ragazza, queste: “Perché ho pensato che se avessi fatto qualcosa con loro, mi avrebbero aiutato con le spese dell’avvocato, ma non ero intenzionata ad avere rapporti sessuali completi”. E si arriva così al fatidico 29 novembre. Ancora una volta per un incontro a tre: prima erano tutti andati in un bar vicino a bere. Verso le 13 il ravennate se ne erano andato via: e la giovane forlivese era salita in camera assieme all’altro finendo a suo dire con il subire un rapporto sessuale. La ragazza era stata risentita il 9 dicembre: aveva confermato quanto già riferito, salvo precisare di non volere fare denuncia per il ra pporto a tre del 16 novembre: “Perché alla fine, nonostante fossi brilla, ero consenziente”. Per quello del 29, aveva invece specificato di essersi ubriacata e di non essere riuscita a rifiutare il rapporto a causa dell’alcol. Nel complesso per il pm, “discrasie nella ricostruzione” che “fanno già dubitare della veridicità complessiva”. Inoltre il referto del pronto soccorso aveva escluso “lesioni visibili”. Ma soprattutto “dalle risultanze investigative, emerge l’indiscussa esistenza di un pregresso rapporto di scambio con i due uomini finalizzato all’ottenimento di vantaggi materiali ed economici per il sostenimento della causa” contro la clinica. Tanto che i due al Mattei le avevano regalato 300 euro. Da ultimo ci sono i video intimi che lei aveva scambiato con l’indagato “ben prima del 29 novembre”.

Andrea Colombari