Stuzzicheria romagnola, che idea

L’idea della Stuzzicheria Romagnola di Cervia nasce nel 2007 dall’intuizione di Pietro Ancarani: "Nei locali dell’attività trentennale di gelateria artigianale di mia madre Franca, decisi di aprire questa attività legata sempre al mondo della ristorazione. Tutto avvenne in coincidenza con la nascita di mia figlia, Saphie, che ora collabora con noi durante l’estate, mantenendo con orgoglio la tradizione di famiglia".

Il ‘bernoccolo’ parte dal gelato: "Proprio dall’esperienza fatta all’estero nel mondo del gelato come tecnico per l’azienda bolognese ‘Fabbri 1905’ e la partecipazione a decine e decine di fiere internazionali del settore horeca, cioè di ristorazione, catering, ristoranti e bar, mi ha permesso di fondere la tradizione Romagnola per eccellenza, con le influenze di gusti da tutto il mondo, rimanendo comunque tradizionali ed unici. In quel contesto collaboravo allo sviluppo dei prodotti, guidando l’attività di laboratorio e trovando nel prodotto artigianale, e soprattutto tipico di un luogo, il motivo di questa mia idea". L’esperienza è dunque alla base di tutto: "Avevo imparato a fondere le due cose nel modo più corretto, studiando le abitudini delle persone nei paesi dove operavo e dove dovevo introdurre l’italianità come novità. Questo ha cambiato il mio modo di fare la piadina in senso radicale e profondo".

Ecco dunque che Pietro Ancarani, alla Stuzzicheria Romagnola di viale Italia a Cervia, è stato un precursore: "Siamo stati i primi in Italia a proporre un prodotto come la piadina vegan, con ricerca e sperimentazione di impasti sempre più innovativi e combinazioni di farcitura ispirate all’oriente, al Brasile, all’Africa. Abbiamo proposto una scelta ‘fusion’ applicata a quel che, prima, era solo ed esclusivamente legato al maiale, pur tenendo sempre fede alla terra della mora e trovando in questa scelta un mercato aperto all’innovazione".

E la tradizione? "La tradizione – ha proseguito Pietro Ancarani – rimane nel menu: dal tagliere di salumi e formaggi, ai crescioni, alle piadine classiche, fino ai rotoli finissimi da 60 cm, alla piadapizza, all’hotdog piada, al tacos piada. Il tutto accompagnato coi vini dei colli di Cesena. Per i più golosi abbiamo una vasta scelta di biscotti fatti in casa e piade stese con farciture al cioccolato o fichi e squacquerone. Ma di certo non scordiamo i sapori del mediterraneo, grazie all’uso di materie prime di qualità e alla passione che deriva dalla soddisfazione del cliente". Colonna portante della cucina della Stuzzicheria Romagnola è Barbara che, assieme a Matilda, guida il team di ragazze che, durante la stagione, si alternano e che rendono ogni piadina un vero tuffo nel gusto: "Siamo una azienda piccola e familiare – ha aggiunto Pietro Ancarani – ma con tante idee e volontà. La nostra clientela è fatta da persone dog friendly e conviviali che spesso tornano a trovarci dopo averci scoperto. Il passaparola è la miglior forma di promozione. Siamo come un piccolo porto di mare, dove è dolce attraccare e ripartire col sorriso e nel quale trovare qualcosa di unico e diverso".

Dal menù della Stuzzicheria Romagnola, oltre alla tradizione, spiccano proposte alternative come le piadine con speck, scamorza e porcini, o con salsa tartufata, gorgonzola e salsiccia; i crescioni con verdure grigliate, rucola e tomino; i rotoli con tacchino, insalata, pomodorini e salsa rosa; le piade dolci con squacquerone e fichi caramellati.