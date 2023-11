Su il sipario, c’è ‘Barbablù’

Oggi, per la Giornata contro la violenza sulle donne, Accademia Perduta organizza, alla Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 9), grazie alla collaborazione con Teatro Due Mondi, una serie di iniziative (biglietti: 10 euro; 5 euro per gli under 29, info: 0546-21306). Alle 18.30, nel Foyer della Casa del Teatro, aprirà la mostra ’Com’eri vestita?’, curata da Libere Sinergie.

Alle 19 incontrodibattito aperto al pubblico, moderato dalla regista Giulia Paoletti, in cui interverranno, oltre all’attore Edoardo Frullini, rappresentanti di realtà faentine quali Centro Anti Violenza Sos Donna, Elio Intimate Project e Sorelle Festival. Alle 21 c’è ’Barbablù’, un intenso monologo contro la violenza di genere, scritto da Hattie Naylor (traduzione di Monica Capuani), interpretato da Edoardo Frullini e diretto da Giulia Paoletti.