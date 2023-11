Su il sipario con ’Uomo e galantuomo’

Sarà ’Uomo e galantuomo’ ad aprire ufficialmente oggi alle 21 (stesso orario anche domani e sabato; domenica alle 15.30) ’La Stagione dei Teatri’ all’Alighieri di Ravenna. Si tratta di un un testo di Eduardo De Filippo con Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux, Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, regia Armando Pugliese, produzione Gitiesse Artisti Riuniti, Teatro Nazionale della Toscana. Primo testo in tre atti di Eduardo De Filippo, scritto a 22 anni, questo classico della commedia degli equivoci narra la storia di una compagnia di guitti, scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Un racconto tra farsa e dramma, dalle tinte pirandelliane, dove gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.

A portare in scena la commedia, insieme al figlio Lorenzo, è un protagonista d’eccezione, Geppy Gleijeses, allievo del Maestro e da lui autorizzato a rappresentare le sue opere, con la direzione di Armando Pugliese, storico regista di opere eduardiane. Sabato alle 18 nella sala Corelli del Teatro Alighieri, la compagnia incontra il pubblico in dialogo con la giornalista Annamaria Corrado. Anche quest’anno Ravenna Teatro torna ad offrire ai residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del comune di Ravenna e a quelli del comune di Alfonsine l’opportunità di recarsi a teatro (e di rientrare) usufruendo di un servizio di trasporto gratuito. Si tratta di un servizio molto caro al pubblico di ogni età, dai giovani agli anziani, che permette di spostarsi gratuitamente in orario serale e di essere riaccompagnati al termine dello spettacolo (abbonamento più servizio di trasporto 146 eurounder 26 50 euro). Sul pullman sarà presente, nella serata di oggi, il co-direttore di Ravenna Teatro, Alessandro Argnani, mentre nella serata successiva toccherà all’attore Aldo Zoppo raccontare particolari legati allo spettacolo.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente con carta di credito o Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie de La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. Info: ravennateatro.com, tel 0544-36239.