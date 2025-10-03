Sub disperso, corpo riaffiora a Fano. Due indagati: aveva un pacemaker

È stato ritrovato dopo un mese e mezzo il subacqueo pescarese Ugo Coppola, 54 anni. L’uomo era scomparso durante un’escursione al Paguro, al largo di Ravenna, il 13 agosto scorso. Ieri mattina, a 85 chilometri di distanza, il cadavere è stato rinvenuto sulla spiaggia tra Fano e Marotta (Pu). Le indagini della Procura di Ravenna dovranno chiarire perché nonostante le sue patologie l’uomo fosse riuscito a ottenere brevetti per scendere fino a 30 o 40 metri: il mix di gas che viene respirato infatti cambia drasticamente la sua tossicità in base alla profondità e una risalita di emergenza è pericolosa. Bisognerà capire se i certificati presentati fossero alterati o se i diving che lo hanno brevettato abbiano ignorato i suoi problemi fisici. Due nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati, l’ipotesi è omicidio colposo.

La sua morte ha gettato nel cordoglio l’intera comunità subacquea di questa parte dell’Adriatico e sono in molti, tra i tecnici, che si chiedono cosa sia accaduto. Come Piero Giordano, l’istruttore dello Share Adventures di Pescara, che nel 2018 gli rilasciò il primo brevetto: "Ho un ricordo bellissimo di Ugo – racconta,– quando riuscì a prendere l’Open (fino a 18 metri, ndr) si mise a piangere per la gioia. Rimase con noi fino al 2021 e andò via perché voleva essere certificato per profondità più importanti. Come istruttore non mi sembrava corretto – racconta ancora Piero – perché Ugo dall’inizio ci parlò dei suoi problemi fisici. Aveva un pacemaker e il diabete, e iniziò il corso con noi solo dopo aver presentato il certificato del suo cardiologo". Fino a 18 metri i rischi nella subacquea sono molto limitati perché in qualche secondo, in caso di emergenza, si torna in superficie senza conseguenze: "Noi lo portavamo al massimo a 15 metri, proprio per la sua sicurezza – conclude Piero –. Una tragedia soprattutto per la madre. Almeno ora avrà un corpo da seppellire".

Eleonora Grossi