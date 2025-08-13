Sub disperso al largo di Porto Corsini, ricerche interrotte nella notte

Ravenna, 13 agosto 2025 – Molti uomini si sono impegnati per tutto il pomeriggio, anche con elicotteri, nelle ricerche di un sub cinquantenne che risulta disperso. A lanciare l’allarme sono stati altri compagni di immersione che non l’hanno visto riemergere assieme a loro.

Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera regionale di Ravenna, con unità navali da Cesenatico e Rimini, sono intervenuti gli elicotteri di Aeronautica e vigili del fuoco e i sommozzatori dei pompieri e della finanza, che hanno setacciato parti interne del relitto. Interrotte in serata riprenderanno domani mattina.

I sub stavano facendo una immersione nella zona del relitto della piattaforma Paguro, a circa 12 miglia al largo di Porto Corsini. Si tratta di una struttura degli anni Sessanta che affondò (causando la morte di tre persone) pochi mesi dopo essere stata messa in funzione a caccia di metano. Dagli anni ’90 è divenuta meta di immersioni molto affascinanti, che attirano tanti sub: la parte più alta del relitto si trova a 8 metri circa di profondità, mentre la parte più profonda raggiunge i 32 metri circa.