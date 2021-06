Ravenna, 12 giugno 2021 - Un sub di 69 anni di Cervia è morto per un malore durante un'immersione all'Isola del Giglio, in Toscana. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe sentito male proprio mentre stava risalendo in superficie per raggiungere la sua barca. I soccorsi sono stati immediatamente allertati da parte di chi era con lui, ma purtroppo i sanitari hanno dovuto constatare il decesso.

Notizia in aggiornamento