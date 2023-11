Sub trovato morto a Casal Borsetti: si indaga sulle cause

Ravenna, 15 novembre 2023 - Il cadavere di un uomo, presumibilmente un sommozzatore, è stato recuperato nella tarda mattinata di ieri a Casal Borsetti.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i militari della Capitaneria. Ed è stato avvisato il Pm di turno Stefano Stargiotti. Al momento si propende per una morte giunta per cause naturali.