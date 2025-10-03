Sub scomparso al Paguro. Recuperato il corpo sulla costa marchigiana. Lo cercavano dal 13 agosto

Si indaga sulla morte di Ugo Coppola, il subacqueo pescarese di 54 anni il cui cadavere è stato ritrovato ieri mattina sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Marotta e Fano (Pu). L’uomo si era immerso lo scorso 13 agosto ma le ricerche non avevano dato esito positivo, fino al macabro ritrovamento di ieri, a 85 chilometri dal luogo della scomparsa.

La procura di Ravenna indaga ora sui certificati medici che hanno permesso all’uomo di immergersi in profondità, nonostante le sue patologie. Due nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati, l’ipotesi è omicidio colposo.

L’escursione al Paguro era stata organizzata dal Dive Planet di Rimini che però, contattato dal Carlino, non ha risposto. Chi ha risposto invece è Piero Giordano, istruttore dello Share Adventures di Pescara, che ha rilasciato il primo brevetto a Ugo. Un brevetto Open water, che prevede la possibilità di scendere fino a 18 metri. È un limite che permette in modo piuttosto agevole, e senza avere conseguenze cliniche, una risalita rapida in caso di emergenza.

Piero, lei che conosceva bene Ugo Coppola, che idea si è fatto di questa tragedia?

"Non so dove porterà l’indagine, posso però raccontare che persona era Ugo. Lui venne da noi nel 2018. Ci parlò chiaramente dei suoi problemi di salute, aveva un pacemaker ed era affetto da diabete".

E voi avete deciso lo stesso di brevettarlo?

"Certo, solo dopo aver visto i certificati medici che ci davano il nulla osta per le immersioni ricreative. All’inzio ci portò un certificato del medico curante, ma noi abbiamo preteso quello di uno specialista, se non ricordo male lo stesso cardiologo che gli mise il pacemaker".

Come andò il corso?

"In realtà fu molto commovente. Ugo era un entusiasta, voleva a tutti i costi diventare subacqueo e quando riuscì nell’ultima prova dell’esame Open (che prevede alcuni esercizi come lo svuotamento della maschera sott’acqua, la capacità di compensare le orecchie e così via, ndr) ci siamo commossi perché si mise a piangere per la gioia".

Quanto rimase iniseme a voi?

"Fino al 2021. Abbiamo fatto diversi viaggi insieme, da Ponza al Mar Rosso. Proprio a Sharm abbiamo avuto una piccola discussione perché lui voleva andare oltre i 18 metri e non gli fu permesso. Anzi, noi lo tenevamo sempre intorno ai 15 benché il limite del suo brevetto fosse di 18, proprio per essere estremamente conservativi. Se avesse avuto problemi di cuore, cosa che poteva succedere visto che aveva un pacemaker, avremmo potuto riportarlo facilmente in superficie".

Perché Ugo andò via nel 2021?

"Perché ci rifiutammo di fargli prendere un brevetto oltre i 18 metri. Poi non so dove ha conseguito gli altri che invece glielo hanno permesso".

La sua morte ha gettato nel cordoglio la comunità. È in contatto con la famiglia?

"Ho sentito la madre una paio di volte. Era distrutta. Adesso almeno avrà un corpo a cui dare degna sepoltura".

Eleonora Grossi