Sub scomparso al Paguro. Ricerche ancora vane. La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo

Sono proseguite anche ieri senza esito le ricerche di Ugo Coppola, il sub 54enne originario di Pescara che attorno alle 13.30 di mercoledì scorso non è più riemerso dopo un’immersione di gruppo organizzata dal centro riminese ‘Dive Planet’ al relitto del Paguro a circa 11 miglia al largo di Ravenna.

Pur premettendo che si tratta ancora di persona scomparsa, le speranze di un esito positivo della vicenda si sono praticamente azzerate. Poche a questo punto le possibilità pure di trovare il corpo nell’area di immersione: le correnti in nord Adriatico a ridosso del lato italiano sono tali che le persone disperse in mare, vengono di solito trascinate verso sud. Naturalmente ci sono fattori capaci di incidere sulle traiettorie: vedi eventuali punti del relitto - una piattaforma metanifera affondata nel 1965 e oggi oasi naturalistica - in cui il sub potrebbe essersi incastrato. Bisogna anche fare i conti su come l’attrezzatura si comporterà con il passare delle ore in acqua: soprattutto la cintura con i piombi che, se non compensata con l’aria delle bombole attraverso il jacket - quel corpetto che usano i sub per trovare il loro equilibrio idrostatico - tende a trascinare un corpo verso il fondale. A un certo punto però, sollecitata dalle correnti, tende a sganciarsi come il resto dell’attrezzatura: ecco che allora la muta tende a riportare i corpi dei sub verso la superficie.

Solo considerazioni teoriche, certo. Di sicuro al momento la procura di Ravenna - pm Daniele Barberini e Silvia Ziniti - ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato (il cosiddetto modello 45) in attesa dell’eventuale recupero della salma. E le tempistiche, soprattutto in previsione di una autopsia, sono fondamentali: più passa il tempo, meno elementi si avranno a disposizione a causa della naturale tendenza dei corpi in acqua a saponificare. Il recupero del sub potrebbe anche portare all’esame dell’attrezzatura e al vaglio della sua efficacia: in questo caso i pm probabilmente alzerebbero il tiro dell’indagine attraverso una ipotesi di reato precisa (vedi ad esempio l’omicidio colposo).

In quanto agli altri elementi acquisibili per capire cosa sia successo al 54enne pescarese, appaiono al momento non urgenti. Vedi il tipo di brevetto che l’uomo aveva e la sua conformità a una immersione non semplice come quella sul Paguro: vuoi per le quote di profondità raggiungibili (fino a 30 metri circa) vuoi per la visibilità (sovente scarsa) vuoi le la corrente (spesso presente). Potrebbero più avanti essere anche ascoltate persone legate alla formazione subacquea del 54enne: vedi l’istruttrice della scuola sub di Pescara che decise di non rilasciargli il brevetto a causa - a suo dire - di varie difficoltà sia di tipo manuale che concettuale: tanto che ad avviso della donna, lui alla fine si sarebbe risolto a rivolgersi a un centro di del Mezzogiorno per conseguire il brevetto che gli ha permesso di immergersi nelle acque del Paguro. Senza più fare ritorno.

