Subaffitta alloggio agli stranieri: indagato

Tutto era partito dalla segnalazione del proprietario di una casa a Russi. In buona sostanza il suo inquilino aveva offerto un sacco di ospitalità a diversi cittadini di origine straniera senza che lui avesse mai dato il suo consenso. Era intervenuta la questura con verifiche mirate: e ciò aveva significato per 21 cittadini di origine straniera, un avviso di conclusione indagine a firma del pm Daniele Barberini per violazione della legge sull’immigrazione.

Perlopiù della Nigeria; ma anche Costa D’Avorio e Senegal. Posizioni tanto diverse tra loro ma tutte ieri mattina vagliate dal gup Corrado Schiaretti alla presenza del pm Francesca Buganè Pedretti. Una dozzina di imputati ha incassato l’assoluzione: mentre per gli altri se ne riparlerà a fine novembre. Il discrimine uscito in buona sostanza è questo: i primi sono richiedenti protezione per i quali il gup ha probabilmente stabilito che non c’era obbligo di trovare ospitalità per ottenere il permesso di soggiorno. Diversa la storia per gli altri in quanto perlopiù richiedenti di rinnovo del permesso per motivi di lavoro. Nutrita la pattuglia delle difese: solo per citarne alcuni, avvocati Davide Baiocchi, Andrea Maestri, Antonio Diogene, Simonetta Morgagni, Mirco Morganti, Michele Lombini, Massimo Ricci Bitti, Carlo Converti, Giuseppina Orlando.

Nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare, spicca il ruolo delineato dall’accusa per un 51enne residente a Russi: alterando i documenti sul consenso di ospitalità del padrone di casa, tra giugno 2012 e febbraio 2020 avrebbe agevolato 19 extracomunitari per il rilascio del permesso di soggiorno. In pratica secondo gli inquirenti, aveva via via sostituito il nome della persona ospitata con consenso del proprietario indicando i nomi dei 19. Lo stesso contesto - prosegue l’accusa - ha fruttato una contestazione in concorso a un 30enne sempre residente a Russi il quale tra agosto e dicembre 2020 avrebbe consegnato documenti contraffatti ai 19 stranieri da presentare all’ufficio immigrazione.

Per quanto riguarda gli altri indagati, c’è chi aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, chi per protezione internazionale, chi per lavoro autonomo, chi per asilo politico, chi per motivi umanitari, chi per lavoro subordinato. Non tutti erano riusciti nel loro intento: è il caso ad esempio di un 25enne che aveva sì presentato richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno usando una dichiarazione di locazione dell’immobile di Russi: ma aveva ricevuto picche dalla questura perché il documento era in fotocopia.

