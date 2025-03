Successi a ’Danzinfiera’

Nuovi traguardi e nuovi riconoscimenti per il settore di Musical e Teatro del Centro Studi Danza di Lugo. Nell’ultimo weekend di febbraio le ragazze di Laura Ghera hanno preso parte a ’Musical: il concorso’, evento promosso da Professione Musical nell’ambito di Danzinfiera, la famosa rassegna di tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, dedicata al settore alla Fortezza da Basso di Firenze organizzata da Pitti Immagine. Dal 2012 ad oggi “Musical: il Concorso” è incentrato sul repertorio da musical e rivolto a performer non professionisti. Lo scopo è quello di individuare nuovi talenti e promuoverne la crescita artistica.

La giuria, composta da direttori e insegnanti delle più grandi scuole italiane, è chiamata a valutare i candidati per assegnare borse di studio per workshop, stage e per la frequenza annuale delle scuole stesse.

Nove le esibizioni proposte dal gruppo lughese, con due gruppi, due duetti e cinque assoli. E dopo una lunghissima sfilata sul palco di performer, le premiazioni hanno reso merito alle proposte presentate e alle capacità delle ragazze del Centro Studi Danza. Successo nella categoria Duetto Junior per le sorelle Giorgia e Lisa Ceriello con ’The end of the line’ e secondo posto per i due gruppi. Il primo, che univa corso intermedio e avanzato, grazie all’esibizione ’Women in Les miserables’, l’altro con junior, intermedio e avanzato per ’Supercalifragilistichespiralidoso’. Entusiasmante infine la vittoria della 13enne Anna Cerruti alla quale è stato assegnato il Gran Prix, primo premio assoluto della rassegna per la miglior esibizione con il suo ’Don’t rain on my parade’ da Funny Girl.

In questi giorni stanno giungendo anche le prime comunicazioni relative alle borse di studio che vengono tradizionalmente assegnate nelle giornate successive all’evento. Al Centro Studi danza sono già pervenute le offerte per borse di studio per Anna Cerruti, Giorgia e Lisa Ceriello, Letizia Casotti, Sophia Mariani e per i due gruppi esibitisi a Firenze.