Successo per il Mercato Europeo: "Dolce e salato, ce n’è per tutti"

Iniziata l’edizione del Mercato Europeo 2025. Come ogni anno gli oltre 100 stand hanno riempito piazza Andrea Costa e, fino a domani sera, ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti in arrivo da tutto il mondo e acquistare oggetti artigianali. Da tanti anni Angelo Parla è al Mercato Europeo con i prodotti dolci e salati della Sicilia: "il prodotto che vendiamo di più a Cervia è l’arancino". Sulla diatriba relativa alla pronuncia aggiunge ridendo che "si dice come si vuole, ‘arancino’ o ‘arancina’ per la pace di Catania e Palermo. Ad ogni modo ci piace venire qua speriamo che anche quest’anno".

"Il Mercato Europeo è una bellissima festa. Pur essendo la festa soprattutto dei sapori noi vendiamo tantissimi peluche, le persone tornano ogni anno e ci cercano. Migliaia di persone vengono da fuori al Mercato ma per noi cervesi è la festa che segna la fine della stagione. Tanti di noi si rivedono in questa occasione dopo essersi un po’ persi durante i mesi estivi", aggiunge Cecilia Brusi. Infine, c’è anche Raphael Montes con i dolci tipici americani: "Noi vendiamo sia cookies che donuts di ogni tipo, se la giocano alla pari. Vengo qua da quattro anni e questo appuntamento è sempre bellissimo". Il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Riconfermati anche quest’anno gli eventi culturali collaterali e a scopo benefico. Questa sera, alle 20 nell’area della Torre San Michele ci sarà ’Stra Tango Balliamo’ passi di tango argentino in strada. Ingresso gratuito senza iscrizione. Ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico e di Lidia Mongiusti, la mostra di ceramiche di Nives Guazzarini la mostra di pittura di Pietro Bartolini, e quella fotografica di Paolo Cingolani. La mostra è visitabile fino a domani sera dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.

Tra gli stand sarà presente anche il punto raccolta fondi organizzato da "Sei di Cervia se..." e dei Cerviaman. Gli stand resteranno aperti fino alle 24. Nessuno avrebbe mai pensato, alla prima edizione, che il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ potesse diventare un appuntamento stabile del calendario di eventi cervese - tanto da richiamare migliaia di affezionati ad ogni edizione - durante il mese di settembre. Un evento che, negli anni, si è dunque trasformato in un modo per salutare l’estate festeggiando con cibi, profumi e oggetti in arrivo da tutta Europa e oltre.

Ilaria Bedeschi