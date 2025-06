Successo per il progetto ’Piedibus’

Anche quest’anno, con il finire della scuola, si è concluso nel cervese il progetto Piedibus, che ha visto la partecipazione entusiasta delle scuole primarie Buonarroti, Carducci, Mazzini e Spallicci. L’iniziativa ha permesso a molti bambini e bambine di raggiungere la scuola a piedi in gruppo, accompagnati da adulti volontari, promuovendo abitudini sane e uno stile di vita più sostenibile. Martedì si è svolto un semplice momento di incontro per la consegna degli attestati a tutti i partecipanti, come riconoscimento simbolico del loro impegno.