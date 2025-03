Successo per il ristorante di sushi Uni

Gli amministratori hanno incontrato Umberto e Riccardo Cremonesi, proprietari dell’Uni Restaurant di Cervia. L’attività, aperta sul porto canale, è l’unico ristorante in Romagna ad essersi aggiudicato il massimo riconoscimento, le Tre Bacchette nella Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso e Due Cappelli della guida Espresso. In tutta la Guida Sushi sono stati inseriti per l’Italia 223 ristoranti, con sole 32 eccellenze riconosciute con le Tre Bacchette a livello nazionale e l’assegnazione di 13 Premi Speciali. La proposta dell’Uni Restaurant consiste in due esperienze: la prima, per quanto riguarda la cucina contemporanea è ideata dall’executive chef

Marco Costeniero, mentre la seconda, ovvero l’esperienza tradizionale omakase, viene studiata dal maestro Kyomitsu Kabasawa. Entrambe le proposte si articolano in vari menu degustazione, ricchi di fantasie culinarie.