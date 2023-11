Successo per la Festa della Montagna, in tre giorni circa 500 presenze agli incontri

Sono state oltre 500 le presenze agli incontri della Festa della Montagna, che si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna della scuola media Europa per la sua 56esima edizione. "Buono il riscontro del pubblico – scrive l’organizzazione in una nota –, sia in termini numerici quindi, ma anche di gradimento dei contenuti delle conferenze che hanno sviluppato tre tematiche: sci e sport invernali, escursionismo in Appennino, alpinismo e arrampicata".

Relatori di eccezione sono stati l’ex sciatore e da molti anni e apprezzato commentatore in tv delle gare di sci alpino Paolo De Chiesa, già componente della famosa Valanga Azzurra, il giovane talento medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di skicross Simone Deromedis (G.S. Fiamme Gialle), il conduttore di Linea Verde Sentieri su Rai 1 Gian Luca Gasca, il direttore della rete di imprese Vivi Appennino Enrico Della Torre, lo scrittore Stefano Ardito e il giornalista sportivo Alessandro Filippini. L’omaggio a Walter Bonatti ha visto la partecipazione di Reinhold Messner, poi Italo Neri e Cristina Santini hanno presentato il libro sul notaio, alpinista e partigiano Virgilio Neri. Infine Matteo Zurloni (G.S. Fiamme Oro), campione del mondo e detentore del record europeo di arrampicata sportiva speed, ha parlato delle sue aspettative per le Olimpiadi di Parigi 2024.