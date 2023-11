Successo per lo sciopero

Cgil e Uil esprimono "soddisfazione" per la piena riuscita della prima giornata di sciopero che ha coinvolto le lavoratrici e i lavoratori del comparto pubblico (diretti e degli appalti), istruzione e ricerca, trasporti, igiene ambientale, cooperazione sociale, sanità privata, poste e consorzi di bonifica. Una piazza XX Settembre affollatissima, a Ravenna, ha ospitato gli interventi di alcuni lavoratori e lavoratrici dei settori in sciopero e dei segretari generali provinciali di Cgil e Uil, Marinella Melandri e Carlo Sama. Le adesioni allo sciopero sono significative: il porto di Ravenna si è fermato, molte le scuole secondarie di secondo grado chiuse a Ravenna, Lugo e Faenza, così come gli istituti comprensivi hanno registrato la chiusura di numerosi plessi in tutta la provincia. Nel comparto pubblico sono chiusi quasi tutti i servizi all’infanzia.