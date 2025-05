Successo per ’Piccola impresa, grande futuro’

Si è conclusa nei giorni scorsi la terza edizione del progetto ‘Piccola impresa, grande futuro’, promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna attraverso la sua Commissione Scuola. L’iniziativa aveva l’obiettivo di costruire ponti solidi tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo agli studenti degli istituti tecnici locali l’opportunità di entrare in contatto diretto con imprenditori e giovani collaboratori che hanno da poco intrapreso la loro carriera lavorativa.

Sono stati coinvolti i principali istituti tecnici della provincia: Itis e Callegari Olivetti di Ravenna; Pescarini di Ravenna e Faenza, Bucci di Faenza e Polo Tecnico di Lugo. Grande è stato l’interesse manifestato, soprattutto per la possibilità di conoscere le opportunità e le sfide offerte dal mondo imprenditoriale. In particolare, è emersa l’importanza del rapporto umano all’interno delle imprese artigiane, dove il lavoro assume una dimensione più familiare e personalizzata rispetto alle grandi aziende.

‘Piccola impresa, grande futuro’ è stata un’opportunità unica per gli studenti, permettendo loro di esplorare il mondo del lavoro. Confartigianato ha rinnovato così il proprio impegno a promuovere la cultura d’impresa e facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro, contribuendo allo sviluppo professionale delle nuove generazioni.

Inoltre, in occasione della festa di San Giuseppe, patrono degli artigiani, Confartigianato ha realizzato un altro appuntamento molto partecipato presso la scuola primaria San Giuseppe di Lugo. In questa occasione, Francesco Tondini, associato e dirigente dell’Associazione, si è prestato come ‘insegnante per un giorno’, portando in classe dei kit da ‘piccolo elettricista’. I bambini, con materiali semplici e sicuri, hanno potuto giocare e sperimentare, trascorrendo un paio d’ore all’insegna della scoperta e della manualità.