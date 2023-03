Sudamerica al Mama’s Il Cumbia Poder 4tet celebra la Colombia

Musica folk sudamericana stasera al Mama’s di Ravenna con i Cumbia Poder 4tet. Capitanato dal cantante colombiano Carlos Forero, il trio è completato da Andrés Langer (Argentina) e Marco Zanotti (Italia), con frequenti collaborazioni di altri musicisti come in questo caso in cui alle percussioni si aggiunge Matteo Salvatori. Nato dopo lo scioglimento di Del Barrio nel 2016, l’ensemble Cumbia Poder assume come centro focale del suo repertorio la musica colombiana, quindi la cumbia, il vallenato, la musica andina e quella di stampo più africano.