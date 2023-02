"Suffragio, così si può sostenere la chiesa rinata"

"Il Suffragio è tornato a essere il cuore della vita spirituale. Nonostante anni difficili, siamo riusciti a restituire alla città un luogo di enorme valore storico e culturale". Il parroco del Duomo di Cervia, don Pierre Laurent Cabantous, sorride di fronte alle affluenze a un anno dalla riapertura, dopo quasi un decennio e un restauro certosino. Non solo fedeli ma pure tanti cittadini curiosi e turisti entrano ogni giorno ad ammirare i tesori custoditi nella chiesa settecentesca del Suffragio, dal crocifisso ligneo del 1400 all’organo veneziano del 1788. "In molti l’hanno vista per la prima volta – continua don Pierre – ma c’è pure chi si ricordava la chiesa prima del restauro e quando entra rimane incantato perché oggi il Suffragio è uno splendore. Ne è valsa la pena di aspettare e fare i sacrifici che l’intervento di restauro ha richiesto". L’intera comunità ha contribuito attraverso una raccolta fondi per finanziare il restauro il cui pagamento non è ancora stato completato. E allora l’appello è a chi volesse contribuire sul conto Banca Popolare Emilia Romagna, intestato a Parrocchia Concattredale di S. Maria Assunta in Cervia IT 81M0538723602000000128421. Il Suffragio ora è dotato anche di un impianto fotovoltaico che aiuta a contenere i costi dell’energia che sono comunque aumentati.

Ilaria Bedeschi