Sui banchi dopo l’alluvione: "Impegnati a costruire il futuro dei ragazzi nonostante le ferite"

Se il primo giorno di scuola è sempre ricco di emozioni, lo è stato ancora di più quest’anno, dopo le difficoltà delle alluvioni e del fortunale, dopo la corsa contro il tempo per riuscire, soprattutto grazie alle donazioni effettuate dai privati, a ripristinare gli edifici scolastici che avevano subito danni, in ogni caso a trovare soluzioni alternativa in attesa della fine dei lavori.

Così ieri sul territorio ravennate oltre 45mila studenti sono entrati in aula. Si sono ritrovati davanti agli ingressi a orari diversi, a seconda del tipo di scuola e della classe, accompagnati dai genitori i più piccoli, da soli i più grandi, orgogliosi dell’indipendenza conquistata. Con o senza grembiuli, con zaini colorati e, soprattutto per i bimbi della prima elementare, con espressioni serie, a tratti preoccupate. Gli spazi antistanti le scuole, soprattutto le superiori, da ieri mattina sono nuovamente animati dalle chiacchiere e dalle risate di adolescenti che alla fine delle lezioni si sono fermati rumorosi e allegri come sempre. È accaduto all’ombra della statua di Anita Garibaldi davanti al liceo classico, davanti allo scientifico, ma anche alle fermate degli autobus davanti all’Itis di via Marconi, sempre affollate. Solo per fare qualche esempio.

Quella di ieri è stata una giornata anche dal forte valore simbolico soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle alluvioni di maggio e dal più recente fortunale. L’assessora regionale Barbara Lori ha visitato a Lugo due scuole ripristinate dopo l’alluvione. Insieme all’assessora comunale Anna Giulia Gallegati, ha visitato la scuola dell’infanzia Fondo Stiliano e la primaria Codazzi per esprimere vicinanza agli studenti, ma anche a tutto il personale scolastico.

La scuola dell’infanzia Fondo Stiliano è stata ripristinata grazie alla donazione di Cia Conad e sta accogliendo anche due sezioni di bimbi più piccoli della scuola dell’infanzia comunale Capucci; la Codazzi ha beneficiato di parte della raccolta fondi destinata al Comune di Lugo dal gruppo editoriale Monrif.

"L’inizio del nuovo anno scolastico – ha spiegato l’assessora Lori – segna una tappa fondamentale per tanti bambini e bambine e per le loro famiglie. Un mattoncino per la costruzione del futuro personale e della comunità. A Lugo ho trovato rappresentanti delle istituzioni, dirigenti, insegnanti e personale scolastico, tutti impegnati nel garantire non solo l’attività didattica ed educativa ma la forte volontà di chi si sente parte di una comunità che, nonostante il dramma e le ferite ancora aperte dall’alluvione, è impegnata per costruire per il futuro. Come Regione, siamo impegnati per far sì che tutte le scuole possano presto tornare ad avere tutte le dotazioni in strutture e con materiali necessari anche attraverso parte degli oltre 50 milioni di euro raccolti con le donazioni di tante imprese e cittadini".