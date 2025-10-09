"Sui disservizi della linea Faentina intervenga la Regione Toscana"

Sui problemi che stanno riguardando la linea ferroviaria Faentina è intervenuta ieri la vicesindaca di Brisighella e senatrice in quota Fratelli d’Italia Marta Farolfi, la quale già in precedenza aveva chiesto al sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone di interessarsi alla questione. "Dalla risposta data da Rfi e Trenitalia – ha scritto ieri Farolfi sui propri canali social –, si evince che tutti i disagi vengono minimizzati e ricondotti a sporadici casi". L’esponente di FdI inoltre puntualizza che "la linea Firenze-Faenza è una linea ferroviaria regionale. Mentre l’infrastruttura è gestita da Rfi che fa parte del Gruppo Ferrovie, il servizio è svolto da Trenitalia Regionale che per quanto riguarda il servizio dei treni regionali in Toscana è dipendente anche dalla Regione Toscana, perché la Regione è l’ente committente del servizio ferroviario in base ad un contratto di servizio stipulato". Secondo quanto affermato "la Regione ha un ruolo centrale nella pianificazione e nel finanziamento del servizio ferroviario".

"Se ci sono disservizi continuativi e strutturali – ha aggiunto –, come sta avvenendo ormai da molto tempo sulla nostra tratta, l’unico soggetto che può risolvere i problemi è la Regione Toscana perché ha la facoltà di modificare il contratto di servizio nonché di commissariare o sanzionare l’operatore. Una facoltà che purtroppo, però, non viene esercitata". Circa un anno fa "l’assessore regionale ai Trasporti della Toscana chiese una revisione completa del servizio. Da allora nonostante l’annuncio di un cambio di passo, nulla è cambiato. L’unico modo per risolvere i disservizi è che la Regione Toscana intervenga con forza su Trenitalia Regionale".