"Sul decoro siamo allo sbando totale"

Il decoro pubblico torna a essere protagonista. Il consiglio della sindaca Elena Zannoni di segnalare episodi contrari al decoro – dall’abbandono dei rifiuti allo spargimento di cicche di sigaretta a terra – alle ’sedi idonee’ piuttosto che sui social allo scopo di velocizzare gli interventi proprio non va giù ad Anna Baraldi, ex consigliera della consulta di Lugo Centro. "È dal 2014 che combatto per la tutela del decoro utilizzando lo strumento delle consulte – sottolinea –. Vorrei sapere quale potrebbe essere una sede più idonea di quella a raccogliere le segnalazioni. Cosa ho ottenuto in questi dieci anni? Quasi nulla. Attendo ancora il monitoraggio degli alberi interni al giardino pensile chiesto un bel po’ di tempo fa. I punti sono sempre gli stessi, mai risolti".

Un lungo elenco che parte dallo stato in cui si trovano i bagni pubblici non solo del Pavaglione ma anche a servizio del giardino pensile – chiuso da tempo –, che passa dalle deiezioni canine disseminate un po’ ovunque in centro nonostante le campagne informative organizzate periodicamente, la cui incidenza sembra essere marginale, e che finisce lambendo i famosi cercis di piazza Mazzini che da nove, nel tempo, si sono ridotti a tre. Per non parlare delle biciclette che scorrazzano contromano anche laddove è vietato, come ad esempio sotto ai portici del Pavaglione, spesso condotte anche da "consiglieri e assessori che sono perfettamente al corrente del divieto. In questi anni sono riuscita a far cambiare i cestini di raccolta distribuiti in centro – ricorda Baraldi – attraverso vari passaggi, dall’inserimento dei posacenere, sulla loro sommità alla sostituzione completa, avvenuta nella scorsa legislatura. Ma sono tante ancora le cose che dovrebbero essere fatte. Bisognerebbe proteggere l’area verde sotto la Rocca, calpestata e trascurata, magari inserendo delle transenne. Ho inviato spesso mail al ’Rifiutologo’ di Hera per segnalare la necessità di interventi di pulizia che ancora aspetto. Una pozza di vomito è rimasta su una delle strade del centro per 40 giorni. Nessuno si è visto a pulire nel frattempo. Via Tellarini è piena di guano. Il decoro quindi è sempre stato un argomento all’ordine del giorno all’interno delle consulte. Certo, ho sempre avuto la possibilità di intervenire durante le riunioni e di raccontare tutto quello che non sta andando e che mi porta a dire che sul decoro siamo allo sbando totale, ma la disponibilità si è fermata lì. Non ho mai ottenuto risposte ai quesiti e alle esigenze segnalate".

Da lì la rabbia di Baraldi di fronte all’appello della sindaca: "Parla di sedi idonee come se tutto quello che è stato segnalato in questi ultimi 10 anni nelle consulte fosse inesistente. Dovesse essere necessario – conclude – sono disponibile a farle un riassunto".

Monia Savioli