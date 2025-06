Sul palco del ’Lupo’ l’ironia di Giacomo Toni

La rassegna del bagno Lupo a Lido di Savio ’Trauma Locale’ prosegue stasera alle 21, quando sul palco sarà protagonista della serata sarà Giacomo Toni (autore, compositore, pianista e cantante) e i figli di puttana. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto.

Per l’etichetta Brutture Moderne ha inciso l’album Nafta (2017) e il suo ultimo disco è Ballate di Ferro (2021, L’Amor Mio non Muore Dischi). Info e prenotazioni: 345 6638289 - viale Romagna 323/H, Lido di Savio. Ingresso gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al coperto.