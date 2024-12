Sul palco della Casa del Teatro. Toscano e Arianna Cremona

Federica Carruba Toscano e Arianna Cremona saranno protagoniste questa sera alle 21 alla Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 9/A) di ’Il nostro martello è in mano a mia figlia’, uno spettacolo scritto da Brian Watkins, diretto da Martina Glenda e prodotto da La Contrada – Teatro Stabile di Trieste. La trama: Sarah e Hannah sono due giovani sorelle che si trovano a prendersi cura della bisognosa madre malata dopo che il padre le ha lasciate. La donna, per sopravvivere, si appiglia ai ricordi di tempi migliori che si materializzano nel camioncino del marito e in Vicky, una pecora che l’uomo le aveva regalato e che ora lei tratta non come capo di bestiame ma come animale domestico. Sarah ed Hannah sono molto diverse. L’una assennata e premurosa, l’altra irrequieta ed indipendente. Vivono però la stessa oppressione rispetto alla situazione che le circonda.

Entrambe sognano di lasciare la piccola cittadina tra le praterie che le tiene prigioniere. Il dramma familiare presto si tinge di thriller, evolvendosi in un susseguirsi di azioni violente dalle quali è impossibile tornare indietro. Biglietto 10 euro intero, 5 per gli under 29. Info: 0546/21306 e accademiaperduta.it