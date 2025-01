"Sul quartiere ci sono pregiudizi"

"Io vengo da una realtà, il ‘Villaggio Anic’, che una volta aveva fama di essere un po’ ‘malfamata’ come questa zona, ma è un’esagerazione che porta a forti pregiudizi. Poi si è cominciato a dare la colpa agli stranieri, ma qui ci sono stati tanti romagnoli a contribuire alla fama del quartiere". Giuliano Mosconi sorride e spiega che sua moglie è del quartiere Darsena. "La zona mi piace molto – dice – e la riqualificazione della passeggiata lungo il canale è positiva, finora è stata determinante perché è riuscita ad avvicinare il resto della città al quartiere, sempre considerato a parte". Mosconi vorrebbe maggiore rispetto della ‘cosa pubblica’ da parte dei residenti: "I rifiuti non vengono smaltiti correttamente, non si rispettano le regole e questo è incivile".