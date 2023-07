Sul sagrato tra Grieg e Nino Rota A San Rocco l’Ensemble Alighieri

Tocca all’Ensemble Cameristico Alighieri esibirsi questa sera alle 21.15 nel sagrato della chiesa di San Rocco, in via Castel San Pietro 26. Ne fanno parte Matteo Salerno (flauto), Luigi Lidonnici (oboe), Agide Brunelli (clarinetto), Franco Perfetti (fagotto) e Maikol Cavallari (corno). L’ensemble presenterà un programma che spazierà dalle

composizioni originali per quintetto di fiati alle trascrizioni di pagine che hanno segnato la storia della transizione dalla musica ancora legata a un retaggio ottocentesco a quella proiettata verso la modernità, senza però subire la frattura del pieno Novecento. Il programma prevede omaggi ai compositori Edvard Grieg (Peer Gynt Suite n. 1), Jacques Ibert (Trois pièces brèves), Darius Milhaud (La cheminée du roi René), Charles Gounod (Marcia funebre per una marionetta), Nino Rota (Piccola offerta musicale), Dmitrij Šostakoviĉ (Da Suite per orchestra di varietà Valzer n. 2), Eugène Bozza (Trois pièces pour une musique de nuit) e Scott Joplin (The Entertainer). ’Spicca’ tra questi nomi quello di Rota.

Nonostante la sua celebrità derivi proprio dalla fama che si guadagnò come autore per il cinema, il compositore italiano scrisse notevoli brani non destinati alle pellicole. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà in chiesa. Ingresso offerta libera. Il ricavato verrà devoluto per le opere di San Rocco.