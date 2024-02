‘Sulla buona Strada’ alla Cavallina

Fa tappa alla locanda La Cavallina di Brisighella il cartellone di eventi e incontri ‘Sulla buona Strada’, organizzato dalla Strada del Sangiovese per unire i vini e i prodotti tipici del territorio ai tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna: un mix unico di emozioni da sorseggiare con gusto e con cui riempirsi gli occhi, il cuore e la mente. L’appuntamento è per domani sera, alle 20.30, con la cena evento ‘Sfumature di Sangiovese’ in cui i piatti a base dei prodotti del territorio preparati dallo chef Marco Casadio saranno abbinati a sei diverse espressioni di Sangiovese provenienti da altrettanti terroir dei colli faentini. A impreziosire la serata saranno le testimonianze e gli aneddoti dei vignaioli, che racconteranno come la versatilità e la grande qualità del vitigno principe della Romagna ha permesso loro di dare vita a interpretazioni dal carattere unico. Infotel. 0546.609744.