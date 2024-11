"Sulla buona strada con l’estero"

"Partecipo da anni a ‘GiovinBacco’ – dice Marco Molari, sommelier Ais –, è un evento utile per fare conoscere ottimi prodotti e cantine. La Romagna è sulla buona strada, stiamo cominciando a vendere anche all’estero, ma ancora scontiamo il fatto di essere partiti in ritardo rispetto a regioni come la Toscana. Il motivo va ricercato nella storia e dalla mezzadria, per cui la produzione di vino veniva divisa tra il contadino e il padrone. Per favorire lo scambio, il vino doveva dunque essere di altissima quantità a discapito della qualità. Solo in un secondo momento si è cominciato a lavorare sulla qualità. In Toscana invece, dove i padroni vendevano direttamente, la qualità c’è sempre stata".