Sulla Reale è nato Mezzano ma ora è il caos

La via Reale, il cui nome già appare in una carta del ‘500, ha una storia antica, oggi invisibile per il furioso transito di auto che senza sosta spezzano i paesi che essa attraversa. Eppure anticamente era un luogo di silenzio e pace: la Reale è nata su una duna sabbiosa che 6.000 anni fa segnava il naturale confine tra il mare e la terraferma. Da sentiero si è trasformata nel tempo in strada sterrata, in carraia: già nei secoli passati era una strada importante, sebbene non fosse ancora asfaltata. Le immagini, scattate nel 1922, catturano un Giro d’Italia in cui solo il primo dei ciclisti era al sicuro dalla nube di polvere che tutti gli altri erano costretti a respirare.

Il nostro paese di Mezzano nasce qui proprio perché la nostra Reale era importante via di comunicazione. Su di essa si trovavano diciassette negozi. Erano luoghi dove la gente si incontrava e chiacchierava, cosa che non succede nei supermercati. Gli asini trainavano allora i carri, semplici o allegramente dipinti della Venturi; oggi purtroppo gli asini li ritroviamo a guidare auto che corrono veloci per il paese, incuranti di chi ci vive.

C’è stato un tempo in cui la strada era dei bambini. I nostri nonni ci raccontano che era una vita povera ma si stava meglio perché non c’era la preoccupazione del traffico, la strada era luogo di incontro e la sera era usanza degli anziani fare il “trebbo” sugli usci delle case. La strada veniva riempita dei giochi dei bambini: nascondino, campana, acchiapparella, biglie.

Nel 1956 ci fu una grande nevicata e i due bar che si trovavano sul ponte presero i cassetti di alcuni mobili e li usarono come slittini. Che emozione lanciarsi dalla rampa a grande velocità!

Ma poi tutto è cambiato: il numero dei veicoli è aumentato, tutti vanno di fretta, i supermercati hanno sostituito le botteghe. La via Reale è diventata pericolosa: le immagini di uomini in tabarro e cappello che camminavano in mezzo alla strada, sono ricordi lontani.

Per noi bambini di Mezzano è quasi normale che la via Reale sia così e non ci stupiamo del rumore che sentiamo in casa o a scuola, dell’aria che respiriamo, dei pavimenti che tremano quando passano i camion, della paura ogni volta che si esce in automobile per entrare in strada.

Nelle statistiche pubblicate da Arpae (2021) leggiamo che al giorno passano davanti alle nostre case 16.000 veicoli, che il “rumore sia abbondantemente superiore ai limiti previsti” e che “l’inquinamento atmosferico dovuto al Pm10 risulta critico”. La realtà in cui viviamo non è sana. La stessa relazione di Arpae così si conclude: “Il numero di veicoli circolanti dovrebbe risultare di molto inferiore rispetto alla condizione attuale”. L’Ufficio Infortunistica della Polizia locale di Ravenna, che ringraziamo per la straordinaria disponibilità, ci ha comunicato che solo nel tratto di Reale che attraversa il nostro paese ci sono stati 7 incidenti nel 2020, 9 nel 2021 e 10 nel 2022. Si tratta di un numero alto, dato che questa statistica copre meno di 2 chilometri di strada.

Noi bambini abbiamo perso la strada come luogo di divertimento. Ma, quando giochiamo nel cortile della nostra scuola che si trova sulla Reale, respiriamo a pieni polmoni quell’aria, ci riempiamo le orecchie del rumore dei veicoli nonostante sia bello pensare che questa lunga striscia unisce tutta l’Italia.

Classe 5^ C

Scuola primaria ‘Rodari’

di Mezzano

Prof.ssa Elena Zauli