Domani, alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro ’Il viaggio più pericoloso della storia. Sulla rotta degli Argonauti’, di Tommaso Braccini (Il Mulino Editore). L’incontro, il secondo del mese nell’ambito del 51° ciclo di incontri del Centro relazioni culturali, sarà condotto da Anna de Lutiis.

Un’avventura epica in cui il viaggio degli Argonauti diventa il simbolo del primo contatto tra Oriente e Occidente. Un ariete che, prima di dissolversi tra le costellazioni, lascia sulla terra il suo vello d’oro; un condottiero allevato da un centauro e non sempre all’altezza del suo destino; una ragazzina sognante che si trasforma in strega rabbiosa; e un’odissea tra acque perigliose. Tommaso Braccini ricostruisce, attraverso queste figure mitiche, una geografia e un’etnografia che uniscono il mondo antico al nostro presente, rivelando connessioni sorprendenti.

Tommaso Braccini già docente universitario, è professore associato di Filologia classica all’Università di Siena. Ha scritto monografie su credenze e narrazioni folkloriche dell’antichità e del medioevo greco, tra cui Prima di Dracula: archeologia del vampiro, Bologna 2011; Miti vaganti: leggende metropolitane tra gli antichi e noi, Bologna 2021; La nave di Caronte: visioni dall’Aldilà a Bisanzio (con L. Silvano, Torino 2022).

Il prossimo incontro del Centro Relazioni Culturali si terrà venerdì 16 maggio, alle 18, con la presentazione del libro ’Essere Ravenna’ di Gianni Morelli. La conduzione sarà a cura di Fulvia Missiroli. L’ingresso agli eventi è libero.