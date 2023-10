"Sulla trans violenza sessuale di gruppo"

Potrebbe profilarsi l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni dei due cugini senegalesi, di 21 e 16 anni, arrestati nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri della compagnia di Cervia per la tentata rapina e l’aggressione a una transessuale in prossimità dell’incrocio tra l’Adriatica e la via Ficocle. Lo scrive il Gup, Corrado Schiaretti, nell’ordinanza di convalida dell’arresto ai danni del maggiorenne, mentre per l’altro indagato è competente la procura minorile di Bologna.

Il 21enne, tutelato dall’avvocato Massimo Martini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A suo carico è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in ragione di quello che viene valutato dal giudice come un "concreto pericolo di reiterazione del reato". Poco prima di quell’episodio, hanno poi appurato le indagini dei carabinieri, la coppia aveva tentato di rapinare e usare violenza ai danni di un’altra prostituta.

L’equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile dell’Arma era intervenuto poco dopo la mezzanotte sull’Adriatica, dove era stata segnalata una tentata rapina e una violenza sessuale ai danni di una transessuale che si stava prostituendo.

La stessa aveva chiesto aiuto a un automobilista, che aveva tentato di inseguire i due rapinatori, mentre spingevano un ciclomotore rimasto in panne prima di essere bloccati e arrestati. In base al suo racconto, la vittima era stata avvicinata poco prima dai due giovani i quali, dopo aver finto di voler contrattare un rapporto, avevano costretto la prostituta a subire violenza sessuale, strappandole la gonna e le calze, palpeggiandola e baciandola sul collo, e mentre uno la teneva immobilizzata dopo averla afferrata da dietro, l’altro aveva tentato di rapinarla della borsa, pronunciando frasi intimidatorie del tipo "dammi la borsa, se non mi dai la borsa ti ammazzo, qua non si lavora più".

A metterli in fuga era stata la pronta reazione della vittima, spruzzando spray urticante in faccia al maggiorenne.

Dalle indagini successive, è emerso che i due cugini, appena mezz’ora prima, avevano perpetrato un altro tentativo di rapina ai danni di un’altra transessuale e in quel caso uno dei due era armato di cacciavite.

Il giudice ha così rilevato una ulteriore aggravante, quella di aver commesso i fatti in più persone riunite, tanto da profilare la violenza di gruppo. Il comportamento dell’arrestato maggiorenne viene così definito "seriale", inoltre "desta particolare allarme la scelta delle vittime", vale a dire "soggetti particolarmente esposti e indifesi".

Lorenzo Priviato