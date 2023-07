Summer school dal mondo 35 studenti

Sfidano il futuro e il cambiamento climatico tramite la progettazione partecipata a Ravenna, 35 studenti che arrivano da atenei di Grecia, Germania, Ungheria e Stati Uniti per frequentare la summer school internazionale indetta dal progetto europeo Ola_Open Landscape Academy, del quale la fondazione Flaminia e l’università di Bologna sono partner. Perché combattere il cambiamento climatico si può fare solo "con la partecipazione della comunità civile, nel coordinamento di quelle moltissime associazioni, collettivi e gruppi che operano già sul territorio", hanno spiegato Luigi Bartolomei ed Ernesto Antonini dell’università di Bologna.

I due hanno poi aggiunto che Ravenna "è un sistema paesaggistico in cui l’acqua gioca un ruolo preponderante ed è inoltre una realtà socialmente estremamente ricca, quindi un eccellente caso campione". La summer school è partita stamattina al centro di ricerca energia, ambiente e mare di Marina di Ravenna, e proseguirà fino al primo agosto coi 35 studenti impegnati in un’attività intensiva intitolata ’Contro ogni previsione: sfidare il futuro attraverso la progettazione partecipata’. La scelta della frase, hanno sotttolineato ancora Bartolomei e Antonini, è nata "perché la visione delle giovani generazioni circa il futuro è complessivamente pessimistica: il cambiamento climatico è inarrestabile e rispetto ai referenti politici delle democrazie occidentali vi è crescente disillusione". Inoltre "sul piano ambientale, sono gli ecosistemi marini e acquatici i più sensibili al cambiamento climatico".

Così i giovani saranno invitati a conoscere il territorio, muovendosi in diversi contesti cittadini e in rapporto con le istituzioni, tra cui la biblioteca Classense, l’autorità portuale, la diocesi e i monumenti patrimonio Unesco, la Darsena di città e il centro di ricerca energia ambiente e mare di Marina di Ravenna, una delle sedi del Tecnopolo di Ravenna, con una tappa a Comacchio. In questa perlustrazione, gli studenti conosceranno anche alcune tra le principali realtà associative del territorio e i gruppi Cestha, Informagiovani, Almagià, Spartaco. Lo scopo è progettare un percorso partecipativo con i cittadini e le associazioni e conoscere i principali nodi, li ordini in una scala di priorità condivise.