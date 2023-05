Summit Regione-sindaci "A Casola una sola strada"

Sono giorni e notti di lavoro sui fiumi romagnoli: la parola d’ordine è non farsi trovare impreparati dalle piogge in arrivo probabilmente mercoledì. Per tutta la giornata di ieri la vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo è stata in contatto costante con i sindaci dei territori coinvolti: "L’emergenza non è finita – ha spiegato l’assessora – l’attenzione resta elevata. La priorità è la sicurezza delle persone". Al momento gli sfollati sono 69 nel Forlivese e 118 nel Ravennate, che si sommano ai 354 del Bolognese e ai quattro della provincia di Modena. Da mercoledì sono previste nuove piogge: per questo i tecnici sono al lavoro per sistemare gli argini andati in crisi. Nel Ravennate, sul Senio, una rotta arginale in località Biancanigo, a Castel Bolognese, è stata chiusa e per una seconda sono in corso le operazioni. Sono iniziati ieri mattina i lavori per risolvere la falla sulle difese del Marzeno, che ha provocato gli allagamenti a Faenza. In esecuzione anche le attività di chiusura sull’argine del Lamone, esondato in prossimità di Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. In corso anche la sistemazione del Santerno fra Sant’Agata e Ca’ di Lugo. Nell’Appennino forlivese si registrano le criticità maggiori: nella sola Modigliana sono state censite 44 frane, di cui undici di grandi proporzioni; 48 gli evacuati, 34 persone sono isolate, complici anche le sette strade provinciali interrotte. Diciannove gli sfollati pure a Montepaolo, nel territorio del comune di Dovadola.

Sull’Appennino ravennate, a Brisighella, dove si contano quattro sfollati, continuano a essere chiuse via Corneto, i tratti superiori di via Rontana e via Valpiana, così come il ponte sul Sintria di Rio Chiè. Ha invece i contorni di un’apocalisse la situazione a Casola Valsenio, che conta una quindicina di sfollati, e dove fondamentalmente solo la provinciale di fondovalle è aperta al traffico veicolare: "Gran parte delle strade è da guardare a vista – spiega il vicesindaco Maurizio Nati –. Tante nuove frane potrebbero generarsi di qui a poche ore. Abbiamo un quadro dei crolli sulle strade, ma molti smottamenti potrebbero ancora non essere stati segnalati, nonostante il lavoro dei droni. Le interconnessioni create in queste ore rischiano di non reggere alle piogge. Alla popolazione abbiamo chiesto di restare in casa". Filippo Donati