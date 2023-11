Suona Morandi (il figlio)

Quali sono le canzoni da isola deserta? Per saperlo l’appuntamento è questa sera alle 21 presso la Ssla del Carmine di Massa Lombarda, dove suonerà Marco Morandi, figlio del grande Gianni. Il titolo del concerto non lascia spazio a dubbi: ’20 canzoni da portare su un’isola deserta’, un un viaggio tra i pezzi intramontabili che Morandi più ama, tra i tanti cantautori che fanno parte del suo mondo, come Lucio Dalla, Franco Battiato, Ivano Fossati, tra gli altri.

Tra i brani in scaletta anche ’Centonove’, un omaggio a Rino Gaetano pubblicato da Morandi il 28 ottobre 2022 al fine di celebrare l’artista che più di tutti ha influenzato la sua crescita artistica. "20 canzoni da portare su un’isola deserta rappresenta un viaggio nelle canzoni della mia vita – racconta il musicista –. Ogni canzone è una tappa della mia crescita umana e artistica. Canto i brani di cui non posso fare a meno, quelli che se fossi su un’isola deserta mi ricorderebbero il sapore di casa".

La voce, la chitarra e il violino di Marco Morandi saranno accompagnati da Giorgio Amendolara alla tastiera, da Andrea Ravoni alla chitarra elettrica, da Maurizio Meo al basso, da Daniele Formica alla batteria e Federico D’angeli ai Cori.

Il concerto è offerto gratuitamente dal Comune di Massa Lombarda su prenotazione. Per info e prenotazioni: URPInformacittadino tel 0545 985890 urp@comune.massalombarda.ra.it