"Suoneremo per le terre ferite, da me e Vinicio canzoni imprendibili"

Sono attese 5mila persone per il primo concerto di ‘Romagna in Fiore’ per la rassegna solidale, ecosostenibile e diffusa che il Ravenna Festival porta nei territori più colpiti dall’alluvione. Protagonisti dell’appuntamento di oggi alle 18, alla Colonia di Castel Raniero nel Faentino, ‘casa’ dell’ormai storico festival folk ‘La musica delle Aie’, sono il noto cantautore e scrittore Vinicio Capossela e Don Antonio, nome d’arte di Antonio Gramentieri, chitarrista, produttore e autore di musiche per il cinema, la tv e la pubblicità. L’evento, gratuito, è preceduto da un’opening act delle 17.30 a cura di Pietro Bandini, ossia il ‘vignaiol compositore’ faentino Quinzân.

Don Antonio, è corretto dire che questo concerto trae ispirazione da ‘Terra Mossa’, l’evento musicale con cui simbolicamente è rinata Modigliana?

"Sì, l’idea lodevole del Ravenna Festival è stata quella di riproporre altrove quella felice esperienza di cui Vinicio è stato il portabandiera. Come in quell’occasione, nella nuova rassegna, sono stati tanti artisti per riportare vitalità e attenzioni in paesi colpiti".

Può svelare qualcosa in più del programma della serata incentrato sulle ’Canzoni terrestri’ di Capossela?

"Premesso che con Vinicio l’elemento sorpresa è sempre una costante ed è ciò che piace molto al pubblico, riporteremo il suo canzoniere legato al folclore. Ricordo ancora i brani selezionati l’anno scorso nel mio salotto di casa a Modigliana, poco prima del concerto. La base sarà la stessa: canzoni da terraferma e passo sicuro, oppure volatili di terra-polvere, sabbia e vento del deserto; canzoni di argilla fresca, duttili, imprendibili; canzoni da cantare in terre ferite dalla natura e pian piano ritrovate, ricoltivate, riabitate".

E ancora canzoni che raccontano storie…

"Sì, e per farlo bastano gli strumenti minimi del mestiere, chitarre, pianoforte e voce, per ripartire alla ricerca di una nuova intimità con la terra e chi ci cammina sopra".

Quando vi siete conosciuti lei e Capossela?

"Vent’anni fa, a Mirabilandia, durante le registrazioni del programma ‘Tatatatà’ di Vincenzo Mollica. Ci siamo subito piaciuti e siamo sempre rimasti in contatto, anche se non sono mai entrato nel suo team. All’epoca io suonavo con Bobby Solo, mentre Vinicio era reduce dal singolo ‘Con una rosa’. Dopo il Covid, mi ha voluto per fare qualche brano per il suo dodicesimo album ‘Tredici canzoni urgenti’ di cui vado particolarmente fiero. L’anno scorso abbiamo fatto qualche data insieme".

A livello personale cosa ricorda dell’alluvione?

"Il mio rapporto con Modigliana si era rinsaldato durante la pandemia. E proprio nei giorni della grande pioggia ero lì: ho visto crescere il fiume davanti a casa mia. Per fortuna non ha esondato, ma lo ha fatto purtroppo a Faenza. Il giorno dopo un ponte è crollato e siamo rimasti senza elettricità. L’istinto mi ha portato ad andare in strada a suonare, a proporre la musica come risposta di comunità. Ed è servito a tirar su il morale".

Il suo futuro artistico?

"Sto lavorando a una seconda colonna sonora per Netflix. In estate mi aspettano alcune date con il Ravenna Festival. Mi preme ancora portare la musica in luoghi particolari perché tutto quello che è successo non si può dimenticare".

Roberta Bezzi