Suoni tutti da esplorare ’Transmissions’ al Rasi

Torna da giovedì a sabato al Teatro Rasi e al Mar di Ravenna ‘Transmissions XV – Exploring The Sound’, il festival di Bronson Produzioni che porta in città le più innovative frontiere della musica. La direzione artistica è a cura della compositrice e musicista statunitense Kali Malone, figura di culto della scena globale nell’esplorazione delle profondità del suono grazie ai suoi studi su minimalismo, elettroacustica e inusuali metodi di accordatura. "Sono felice di rivedere a Ravenna – ricorda – un gruppo di artisti visionari con cui ho avuto il privilegio e l’onore di collaborare in momenti diversi del mio percorso, imparando tantissimi dal confronto con loro".

Proprio nei giorni scorsi è stato completato il cartellone di due tra i più interessanti interpreti della scena italiana: Giuseppe Ielasi, musicista e compositore che dal 2017 si occupa in particolare di composizione di musica elettroacustica eseguita e rielaborata in tempo reale dal vivo, e Heith, fondatore dell’etichetta sperimentale Haunter Records, in grado di spaziare dalla rave all’elettroacustica. Heith sarà protagonista nella serata di apertura di giovedì dalle 20 al Rasi, insieme alla svedese Maria W Horn, con il suo originale percorso tra sperimentazione, sound art e neoclassicismo, e alla scozzese Drew McDowell, con un solo e con replica nella serata di chiusura in duo con Kali Malone, per presentare il loro nuovo progetto condiviso con un live inedito. Venerdì poi saliranno sul palco la danese Puce Mary, protagonista della scena avant-noise globale con il suo mix originale tra industrial e drone-music post-apocalittica; la violoncellista e compositrice britannica Lucy Railton, cofondatrice del London Contemporary Music Festival e ideatrice della rassegna Kammer Klang al Café Oto; e la musicista e musicologa libanese Youmna Saba che esplora da anni le dinamiche della lingua araba associate con la musica elettronica.

Sabato, oltre al tandem Malone&McDowall, da non perdere la statunitense Leila Bourdreuil, violoncellista e compositrice tra impro, noise e spectral music, e l’italiano Ielasi. Com’è ormai tradizione del festival, ai live serali, sarà affiancato il palinsesto di eventi collaterali Transmissions Off’ al Mar e in vari locali della città. Giovedì dalle 17, al Fargo Cafè, ci sono la mostra ‘Red Deser Chronicles’ di Adriano Zanni e lo special warm-up dj set a cura di Trinity. Venerdì dalle 16.30, alla Sala Dantesca della biblioteca Classense, Kali Malone converserà con la scrittrice Claudia Durastanti. Sabato dalle 17, al Mar, il live del pianista Giulio Stermieri, a seguire dj set di Pie Are Squared.