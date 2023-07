Suor Paola e monsignor Tonini "La mia vita dedicata a un santo Era vulcanico, mi parlava di Dio"

di Annamaria Corrado

Per quasi 40 anni suor Paola Pasini, 83 anni, è stata al fianco del cardinale Ersilio Tonini. Segretaria e assistente, l’unica capace di decifrarne la calligrafia, piena di correzioni e aggiunte. "Lo conobbi alla fine del 1975, quando arrivò a Ravenna. Lavoravo già negli uffici di Santa Teresa, sapevo battere a macchina, ero veloce e corretta e lui aveva bisogno di una segretaria. Così è iniziata la nostra collaborazione: per 38 anni ho lavorato con lui, poi, dopo la sua morte, ho continuato a lavorare per lui".

Dice di aver continuato a lavorare per lui. Cosa intende?

"Sto lavorando ai suoi scritti, sto trascrivendo tutti i suoi quaderni, è un lavoro impegnativo che mi richiede tempo".

Cosa scriveva il cardinale nei suoi quaderni?

"Quando pregava aveva sempre gli scritti di Sant’Agostino, un quaderno e una penna dove annotava le sue riflessioni. Era il suo modo di pregare che ha permesso rimanesse una traccia del suo pensiero".

Com’era organizzata la giornata del cardinale Tonini?

"Con lui non si poteva organizzare niente perché ogni giorno aveva tante e nuove idee e cambiava programmi. Aveva però delle abitudini fisse, inamovibili, prima tra tutte quella della preghiera".

Di quegli anni ha ricordi particolari?

"Sono stati favolosi, li ho vissuti quasi come fossi in trance. C’era l’appagamento per il lavoro, l’apprezzamento da parte sua per la persona, non parlo solo di me, chi parlava con il cardinale sentiva di essere compreso. Ti parlava guardandoti negli occhi, quando il cardinale accettava una persona nella sua vita, lo faceva in maniera totale, non faceva le cose a metà".

Tonini raccontava di aver imparato l’inglese da solo, quando era già anziano. Come è successo?

"Aveva 80 anni quando ha cominciato a studiare l’inglese. Durante gli spostamenti in auto, con l’autista, si portava sempre dietro gli appunti".

Quali sono stati i momenti più difficili della sua permanenza a Ravenna?

"La Mecnavi di sicuro. Quella tragedia enorme nella quale morirono 13 lavoratori dentro la stiva della nave. C’era anche un minorenne tra loro, il cardinale non se faceva una ragione. Prese a cuore la faccenda ed ebbe il coraggio di parlare delle ingiustizie che c’erano state. In quell’occasione divenne amico di Enzo Biagi".

Gli è stata vicino fino alla fine. Aveva paura della morte?

"No, la morte non lo spaventava, anche quando sapeva che si stava avvicinando, perché è rimasto lucido fino alla fine. Anzi, se ci pensava, si abbandonava all’idea di come sarebbe stato il primo incontro con Dio, ne parlava a lungo. Come un innamorato che fantastica sull’incontro con la donna amata".

Come ha vissuto lei gli ultimi giorni di vita del cardinale?

"L’età che aveva, quasi 100 anni, mi ha aiutato ad accettare l’idea della sua morte. Avevo così tanto rispetto per lui da non aver avuto il coraggio di baciarlo neanche dopo la morte. Posso dire di aver conosciuto un santo, i santi sono tutti diversi e a me ne è toccato uno, senza che avessi fatto niente per meritarlo".