"Super Faenza, stagione da ricordare"

Il Tennis Club Faenza ha vissuto una stagione incredibile ed infatti dal punto di vista dei risultati sportivi è la miglior stagione degli ultimi anni. "Se guardiamo ai risultati raggiunti dai nostri atleti nel 2024, possiamo senz’altro dire che è stato un anno eccezionale", analizza il presidente del circolo di via Medaglie d’Oro, l’avvocato Andrea Ciani. "Già nel 2023 due nostri ragazzi, Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni, si distinsero nei campionati italiani Under 13, e il lavoro fatto nei mesi successivi ha portato frutti davvero impensabili. Ai recenti campionati italiani individuali, infatti, Tarlazzi ha vinto il titolo nazionale Under 14 ed Emma Lanzoni ha disputato un ottimo torneo arrivando fino alla semifinale nel doppio. Loro rappresentano la punta dell’iceberg di un movimento giovanile che pone il nostro circolo ai primi posti in regione".

Da sottolineare anche la qualificazione di Angie Bentini, Marco Menichetti, Gabriele De Vita, Lorenzo Monti e Tommaso Pilati nei rispettivi campionati di categoria, mentre Lucia Vanni, Caterina Cova, Sofia Muccinelli e Lucia Tarlazzi hanno partecipato alle qualificazioni dei campionati italiani di categoria. Risultati importanti sono giunti anche a livello assoluto con le squadre del club. "La nostra squadra femminile di serie C, composta integralmente da ragazze del nostro circolo, ha ottenuto la promozione in serie B, e quella maschile ha disputato un campionato di serie C al di sopra delle aspettative, raggiungendo i playoff per la promozione in serie B". Inoltre il Tennis Club Faenza è riuscito in tutte le categorie a portare una o più squadre nel tabellone principale regionale: Under 10 misto, Under 12 maschile (due squadre nelle prime 8 in Regione), Under 12 femminile, Under 14 maschile (raggiunta la finale regionale), Under 14 femminile (vinto il titolo regionale), Under 16 maschile e Under 16 femminile.

Poche settimane fa anche l’Under 14 maschile si è messa in luce, arrivando fino alla semifinale delle finali nazionali di categoria, dove ha perso sfortunatamente al super tiebreak al termine di una sfida equilibrata".