Superiori: crescono il polo liceale e l’Oriani

Saranno 394 gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini per l’anno scolastico 202324, quattro in più dello scorso anno. A scegliere l’indirizzo classico sono stati 41, contro i 33 dello scorso anno. In crescita anche in linguistico che da 53 iscritti nel 202223 è passato a 66. A formare le nuove classi delle scienze umane e dell’artistico saranno rispettivamente 65 e 61 ragazzi, uno in più per entrambi gli indirizzi rispetto all’anno in corso. Calo, invece, per lo scientifico tradizionale e scienze applicate che vedranno 59 e 102 studenti, invece che i 69 e 111 del 202223. Boom di iscritti all’ITCG Oriani, che vede un aumento di 30 iscritti rispetto allo scorso anno. Per l’indirizzo Afm (amministrazione finanza e marketing) i ragazzi saranno 175, 3 in più del 202223. In crescita anche il Cat (costruzioni ambiente e territorio) che da 32 studenti passerà a 37 e il Tur (turismo), che ha visto iscriversi 34 ragazzi, contro i 28 dello scorso anno. Per non parlare del nuovo indirizzo Biotecnologie mediche che ha registrato 30 iscritti. In discesa, invece, il Graf (grafica e comunicazione) che dei 72 iscritti ne conserva 58.

In crescita anche l’Ipa-ipc Persolino Strocchi con un totale di 201 ragazzi, 6 in più dello scorso anno. Per l’indirizzo Servizi commerciali gli iscritti all’anno scolastico 202324 sono 118, 4 in più, mentre per Servizi agricoltura i ragazzi sono 83, invece degli 81 del 20222. In calo l’Ipsia che da 53 iscritti passa a 41.