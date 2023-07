Superlavoro dei sanitari Tecnici, infermieri e oss Oltre 600mila ore di straordinario

La cifra è da capogiro. Secondo dati della Regione rielaborati da Uilfpl, nel 2022 il personale sanitario, tecnico, amministrativo e gli oss dell’Ausl Romagna ha lavorato complessivamente per 608.421 di straordinario e non ha goduto di 473.954 giorni di ferie. Il calcolo viene da dati della Regione rielaborati da Uilfpl.

I numeri dicono che al 31 dicembre 2022 il personale sanitario aveva fatto in media 47 ore di straordinario e non goduto di 38 giorni di ferie (29, invece, quelle godute), gli oss hanno lavorato in media 41 ore in più del previsto e non goduto di 29 giorni (tanti quanti quelli goduti), il personale tecnico ha lavorato 42 ore in più e non utilizzato in media 33 giorni di ferie (a fronte di 31 goduti), il personale amministrativo invece ha lavorato in media 32 ore in più e non goduto di 19 giorni di ferie (mentre altri 30 sono stati utilizzati). Rispetto alle altre aziende sanitarie regionali, sommando le ore di straordinario delle quattro categorie, l’Ausl Romagna risulta lontana dai pessimi dati dell’Ausl di Ferrara e dall’azienda ospedaliero-universitaria di Modena, ma anche da quelli più rosei di Imola e Parma.

Uilfpl ha calcolato le ore totali di straordinario e i giorni di ferie non goduti sulla base dei dati del personale per le singole categorie. Risulta quindi che i 9.428 sanitari abbiano fatto 443.116 ore di straordinario e non goduto di 358.264 giorni di ferie, i 1.845 oss hanno fatto 75.645 ore in più e non goduto di 53.505 giorni di ferie, i 1.110 tecnici hanno fatto 46.620 ore in più e non goduto di 36.630 ore di ferie e i 1.345 amministrativi hanno lavorato 43.040 ore in più e non goduto di 25.555 giorni di ferie.

Non è un segreto che ci sono reparti che soffrono più di altri: a Ravenna si può ipotizzare – ma è solo un’ipotesi – che il problema riguardi unità quali il Pronto soccorso e la Medicina interna.

"Il problema – commenta Paolo Palmarini, segretario generale Uilfpl Emilia Romagna – è che l’effetto ’trascinamento’ negli anni fa sì che le ore di straordinario lavorate e soprattutto i giorni di ferie non goduti non si possano recuperare in una situazione ordinaria, se non a fronte di ulteriori assunzioni. Diversamente il dato, anche laddove i dipendenti facessero le ferie da contratto ogni anno, non è destinato a ridursi e questo è un debito dell’azienda verso i dipendenti. La morale è che occorrono assunzioni affinché i dati sia dello straordinario che delle ferie maturate e non godute in rientrino senza ridurre qualità e quantità dei servizi". Palmarini aggiunge che "dopo i 37 miliardi tagliati alla sanità negli ultimi 15 anni, l’attuale documento di Economia e Finanza dello Stato prevede nel prossimo triennio un calo costante del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil che passerebbe dal 6,9 % del 2022 al 6,7% nel 2023, al 6,3% nel 2024 al 6,2% nel 2025. Occorre invece invertire questo trend e garantire maggiore finanziamenti per la spesa corrente che è quella che serve ad assumere personale".

Tra l’altro "la situazione del personale, ferie non godute, ore e ore di straordinario, contratti nazionali scaduti da anni e non ancora rinnovati, professionisti che scelgono di abbandonare il sistema pubblico non sono solo un problema di chi lavora in sanità, sono questioni che mettono a serio rischio la tenuta della sanità pubblica, e quindi il diritto alla salute delle persone".

Sara Servadei