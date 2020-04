Bassa Romagna, 7 aprile 20020 - Appare il 7% più grande e il 15% più luminosa di una normale Luna piena. Stiamo parlando della Superluna più vicina alla Terra di questo 2020. Alle 20.10 di questa sera (martedì) il nostro satellite ha raggiunto la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), pari a 356.908 chilometri, contro la distanza media di poco più di 384.000 chilometri.

Come spiega Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project: “Questa ‘sovrapposizione’ tra Luna piena e passaggio al perigeo viene popolarmente indicata come Superluna, ma in astronomia si preferisce parlare di Luna piena al perigeo. Mai, per tutto il 2020, avremo una Luna piena più vicina, più grande e più luminosa di così”. Ecco alcuni scatti effettuati in serata dalla Bassa Romagna.