Supermercato all’ex Amga, aperto il cantiere. L’Eurospar sarà inaugurato a fine 2025

Sono iniziati i lavori nell’area dell’ex Amga per la creazione del nuovo supermercato Eurospar, all’incrocio tra la discesa di via Sant’Alberto, via di Roma e via Venezia. L’inaugurazione del punto vendita è prevista entro la fine del 2025, mentre la fine dei lavori è fissata al 31 ottobre. La nuova apertura, inoltre, richiederà l’assunzione di una quarantina di lavoratori, il cui processo di selezione inizierà a breve. "Il cantiere di Ravenna è partito - spiega il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia- Romagna Alessandro Urban - e la soddisfazione è grande perché questo nuovo punto di vendita rappresenterà per la nostra azienda un fiore all’occhiello, in un territorio nel quale vogliamo continuare a investire. Il contesto in cui andiamo ad aprire è di grande valore storico e crediamo fortemente che il progetto che ci coinvolge potrà restituire grande bellezza e rigenerazione per tutta la città attraverso un’importante opera di riqualificazione e valorizzazione che riguarda una zona lasciata per anni ferma".

All’interno dell’area, innanzitutto, sarà costruito il nuovo stabile commerciale dove sorgerà supermercato, che avrà una superficie di vendita di circa mille metri quadrati e un parcheggio sotterraneo, a cui si accederà da via S. Alberto. Verrà poi creata un’area verde con uno spazio giochi dedicato ai bambini. Inoltre, è prevista la messa in sicurezza e la restaurazione conservativa del fabbricato con ciminiera, risalente al 1863, che verrà destinato a uso terziario. All’interno dell’area, infine, è prevista la realizzazione di un edificio residenziale.

Al momento, sono in fase di avvio gli scavi per la realizzazione del parcheggio sotterraneo. L’inizio della costruzione del nuovo supermercato, invece, è previsto per la fine di marzo. Come si legge nel cartello di cantiere, l’importo dei lavori per la realizzazione del fabbricato commerciale e delle opere connesse è di 4,5 milioni di euro. A due passi da Rocca Brancaleone e Porta Serrata, l’area ex Amga (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua) è rimasta abbandonata per oltre 30 anni e presto rinascerà.

L’intervento, tuttavia, non mette d’accordo tutti. Se Adolfo, residente di via Rocca Brancaleone, si dice contento della costruzione di un nuovo supermercato, "perché la Coop di via di Roma è troppo piccola", Victoria afferma che "un altro supermercato non serve a niente, perché a due passi c’è l’Eurospin". E aggiunge: "Sarebbe stato meglio buttare giù tutto e fare degli appartamenti, visto che trovare casa a Ravenna è difficile". Anche Rossella si dice contraria alla creazione di un nuovo supermercato: "A forza di costruire dei supermercati non ci si deve stupire se i piccoli commercianti chiudono. Abitando qui, inoltre, temo molto l’incremento del traffico. Sicuramente, la situazione di degrado andava sanata: la sera d’estate qui si sentono le rane gracidare, non poteva rimanere così. Tuttavia, avrei preferito un intervento diverso". Lo conferma anche Maria, residente di un palazzo di via Giovanni Falier che si affaccia proprio sull’area ex Amga. "La zona è in abbandono da troppi anni. Io, per esempio, non ne posso più delle centinaia di piccioni che stazionano sulle travi della Fornace, e che poi mi ritrovo sempre sul terrazzo. Insomma, bisognava fare qualcosa, ma non un supermercato. Io avrei voluto un parco pubblico, perché qui dentro una volta era pieno di alberi, che poi sono stati abbattuti. Tutti mi rispondono che c’è già la Rocca Brancaleone, ma io credo che del verde in più male non faccia".