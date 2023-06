Supporto agli alluvionati Braccia e beni dai ragazzi

Anche i ragazzi delle scuole superiori ravennati si sono mobilitati per offrire un aiuto alle vittime dell’alluvione che ha colpito la Romagna. Prima trasformandosi negli ormai noti ‘angeli del fango’ e poi cercando di raccogliere beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha necessità. A parlarne è Gabriele Lettieri, rappresentante degli studenti dell’istituto tecnico commerciale Ginanni di Ravenna. "In un primo momento – racconta –, insieme ad amici e familiari, siamo andati a dare una mano nelle zone più colpite del territorio, per liberare le case soprattutto di chi è stato raggiunto dalla forza dell’acqua. In più occasioni ci siamo anche recati separatamente in diverse località, a seconda delle criticità individuate dalle autorità. La realtà più sconvolgente è stata certamente quella di Faenza, che mi è rimasta molto impressa a livello personale. Ovunque c’erano cumuli, anzi forse è meglio dire vere e proprie montagne, di rottami di mobili, utensili e ricordi, al punto che nelle strade più strette c’era appena un metro di strada percorribile e a piedi e bisognava aspettare il proprio turno per riuscire a passare".

A livello emozionale, per tutti i ragazzi è stata un’esperienza forte e di grande crescita a livello umano, anche grazie all’incontro diretto con la gente che ha perso case o attività e che si ritrova a dover ricostruire tutto. "Ci ha sorpreso l’atteggiamento di queste persone – aggiunge Lettieri –. Anziché lamentarsi o piangersi addosso, si sono dimostrate molto collaborative e anche spensierate, almeno in apparenza, sempre con la battuta pronta o il sorriso sulle labbra. Ricordo in particolare il proprietario di una casa quasi completamente distrutta che a un certo punto, verso mezzogiorno e mezzo, ha ricordato a tutti che era ora di pranzo e in modo bonario ci ha invitato a vedere se in strada c’era qualcuno che offriva qualcosa da mangiare".

Avendo visto il grande bisogno delle persone e tenendo conto anche dell’invito del sindaco a non rischiare infezioni in zone ancora allagate, gli studenti di Ragioneria e quelli dell’istituto tecnico agrario Morigia Perdisa si sono dati da fare per organizzare una raccolta di beni. Seguendo le indicazioni della Protezione Civile, sono riusciti a raccogliere in due grandi scatoloni beni di prima necessità come alimenti confezionati e chiusi e prodotti per l’igiene della persona. Per motivi di igiene, non si potevano invece raccogliere vestiti o coperte usati. "Volevamo fare di più ed estendere l’iniziativa a tutte le scuole di Ravenna– conclude Lettieri – ma in così poco tempo non è stato possibile. D’altra parte, non è facile coinvolgere i ragazzi in questo tipo di iniziative perché come studenti non abbiamo una grande disponibilità di beni o fondi. La raccolta si è chiusa nei giorni scorsi, poco prima della fine della scuola. Speriamo che i beni raccolti possano essere di aiuto a qualche persona della nostra zona".

Roberta Bezzi