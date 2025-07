Supporto e inclusione. Un centro per i giovani

’DesTeenazione Comunità Adolescenti’ è il titolo del progetto con cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha partecipato e vinto un bando nazionale per la realizzazione di ’Spazi multifunzionali di esperienza per favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti’. L’importo destinato all’Unione, con il quale andare nel prossimo anno a realizzare il progetto presentato, è di quasi 3 milioni e 300 mila euro. Le linee principali sono state presentate nel consiglio dell’Unione e prevedono anche la riqualificazione di un immobile a Lugo, in via Amedola 89, che diventerà lo spazio fisico dove svolgere attività e ritrovarsi. Seguendo quanto definito dal bando, il progetto dovrà prevedere l’attivazione di attività di aggregazione e accompagnamento socioeducativo rivolte sia ai ragazzi che ai genitori, supporto psicologico, attivazione di tirocini di inclusione. In totale si prevede che lavorino all’interno del centro multifunzionale circa 27 persone, tra cui due figure che dovranno coordinare l’intero progetto, due addetti alla struttura con funzioni di accoglienza e sorveglianza degli spazi, sei educatori socio-pedagogici che si occuperanno delle attività di aggregazione, ma anche di proposte rivolte ai singoli ragazzi. Sono quattro gli educatori di strada che si occuperanno di avvicinare i giovani nei luoghi da loro frequentati in tutto il territorio dei nove comuni dell’Unione. La scelta di realizzare fisicamente il centro nel comune di Lugo è dettata, come è stato spiegato durante la seduta del consiglio dell’Unione, dal fatto che le scuole superiori a cui fanno riferimento la maggioranza degli adolescenti sono a Lugo.

"Il centro potrà così essere utilizzato dai ragazzi – ha spiegato il sindaco di Fusignano e referente del progetto, Nicola Pondi – anche come luogo dove poter mangiare qualcosa alla fine delle lezioni, prima di poter partecipare alle varie attività che gli istituti stessi propongono". Due saranno gli psicologi impegnati nel supporto ai genitori e nel coinvolgimento delle famiglie, mentre altri due psicologi avranno come compito promuovere le competenze emotive e sociali degli adolescenti stessi. Lo ’Spazio multifunzionale di esperienza’ sarà pronto verso la metà del prossimo anno. Come da progetto dovrà essere aperto e accessibile in orari differenti, dalla mattina alla sera dal lunedì al sabato, al suo interno sarà possibile accedere in autonomia, ma anche partecipare alle attività programmate, così come gli stessi ragazzi potranno organizzare eventi e iniziative. In questa fase gli uffici dell’Unione sono impegnati nell’elaborazione dettagliata del progetto esecutivo.

Matteo Bondi