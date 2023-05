Surf, skate e rock al Sottomarino54

Oggi prima edizione del Pipe’n’Roll Fest. Al Sottomarino54 di Marina di Ravenna, dalla mattina esposizioni e test di materiale da surf e da skate. Nel pomeriggio spazio ai concerti, con tre band a partire dalle 16.30. Suoneranno i Santa Monica, punk rock band da Ravenna fondata nel 2022. Poi i Chronics: nati a Bologna, propongono power pop e garage con un’attitudine punk. Da sempre fanatici di band come Ramones e Pretty things, nel 1999 pubblicano il singolo di debutto per la californiana Rip Off Records, a cui seguono due lp. Infine toccherà

a Hernandez & Sampedro Band, da Ravenna, innamorati della musica della west coast americana. Un gruppo apprezzato da da chi ama Neil Young, Rem e il rock a stelle e strisce. Nel 2022 è uscito il loro terzo album, ‘Traces. Ingresso gratuito