Surfista finisce alla deriva Recuperato dalla motovedetta

Disavventura per un surfista di 56 anni di Imola. Martedì pomeriggio l’uomo è finito alla deriva e solo la pronta segnalazione di un cittadino ha permesso alla Guardia Costiera di recuperarlo, evitando guai maggiori.

Il cittadino si trovava nei pressi del fanale verde della diga nord del porto e aveva notato, in lontananza, il surfista alla deriva, sospinto verso il largo a causa del forte vento di terra. Nel giro di pochi minuti la motovedetta Sar Cp328 ha raggiunto l’uomo, finito al largo, e lo ha recuperato a bordo del mezzo militare trasfererendolo nello scalo di Marina di Ravenna.

Il surfista, che ha detto di non aver bisogno delle cure sanitarie, ha raccontato di essere rimasto alla deriva per circa un’ora perché, a causa del vento proveniente da terra e della stanchezza, non riusciva più a ritornare a riva, verso le spiagge di Porto Corsini da dove aveva preso il largo da solo. L’uomo ha inoltre spiegato di non essere particolarmente esperto nella disciplina, perché era "solo alla quarta uscita in mare, con il wing-foil", ossia una nuova disciplina nata dalla fusione di surf, kitesurf e sup: si tratta di stare in equilibrio su una tavola dotata di ampia deriva e di un’ala gonfiabile, che consente di raggiungere, in particolari condizioni, anche i 31 nodi di velocità.

Fondamentale è stata la segnalazione del cittadino che ha allertato la guardia costiera appena si è reso conto della potenziale situazione di pericolo e che è rimasto sul posto sino all’arrivo dei soccorsi, per non perdere di vista il malcapitato. La Capitaneria raccomanda a coloro che intendono effettuare sport acquatici di impiegare idonee attrezzature tecniche, in particolare di equipaggiamenti per difendersi dai rischi di ipotermia, valutando sempre bene le condizioni meteo-marine e avendo cura di farsi assistere da altri amici o conoscenti, almeno da terra.