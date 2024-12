Surfista in balìa delle onde, salvato al largo

Il vento e il mare forza 4, le onde alte. La mattina del giorno di Natale le condizioni meteo non erano quelle adatte a un’uscita in mare ma un surfista ventenne ha deciso di avventurarsi all’altezza di Punta Marina, nel Ravennate, probabilmente sicuro delle proprie abilità. A un certo punto però al ragazzo, originario di Bologna, è sfuggita la situazione di mano ed è finito con la tavola sugli scogli della barriera frangiflutti tra i bagni MareBlu e Tre Pini. Il padre a riva, vedendo il figlio in difficoltà, ha subito chiamato il numero di emergenza 1530 della Capitaneria di Porto.

Erano circa le 11,45 quando alla sala operativa della Guardia costiera di Ravenna è arrivata la telefonata preoccupata dell’uomo che chiedeva aiuto. Immediatamente via mare è partita una motovedetta del soccorso marittimo Sar e via terra al bagno Tre Pini è arrivata una pattuglia della Capitaneria che ha coordinato le difficili operazioni di recupero. Il giovane surfista, infatti, si trovava in un punto abbastanza lontano dalla riva (a circa 300 metri) per essere recuperato dagli uomini via terra e non abbastanza al largo per essere recuperato dalla motovedetta via mare che, a causa del fondale molto basso e delle condizioni meteomarine che tendevano a spostarla verso gli scogli, ha dovuto chiedere l’ausilio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Bologna e di un nucleo sommozzatori di Ravenna. Questi ultimi si sono messi in mare su un gommone dal bagno Tre Pini e hanno recuperato il ventenne con non poche difficoltà dopo circa un’ora dalla chiamata di soccorso.

Milena Montefiori